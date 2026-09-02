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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 03 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 03 सितंबर: मिथुन-कर्क की चमकेगी किस्मत, नौकरी-कारोबार में मिलेंगे नए अवसर और रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

Wed, 02 Sep 2026 04:32 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 02 Sep 2026 04:32 PM IST
सार

आज का राशिफल 03 सितंबर 2026: ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आज मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए दिन खास रहने वाला है। जानें करियर, धन, व्यापार, लव लाइफ और सेहत के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 03 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
03 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: 3 सितंबर 2026 का दिन ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से खास रहने वाला है। आज कुछ राशियों के जातकों को करियर और कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार करने वालों को लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन मिला-जुला रह सकता है। आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर समेत सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए

Today Prediction Horoscope of 03 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
03 सितंबर का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि
आज किस्मत जैसे आपके अधूरे सपनों की फाइल खोलकर उन्हें पूरा करने के मूड में है। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे तो मन खुशी से भर उठेगा। पैसों से जुड़ी परेशानियां भी धीरे-धीरे कम होती नजर आएंगी। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपकी सोच लोगों को प्रभावित करेगी। घर की सजावट या रेनोवेशन का विचार उत्साह बढ़ाएगा। संतान की तरक्की देखकर आज गर्व के साथ चेहरे पर मुस्कान भी रहेगी।

Today Prediction Horoscope of 03 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
03 सितंबर का राशिफल - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
आज आपका मन सेवा, दान-पुण्य और किसी के काम आने में खूब लगेगा। पुराने साथी से मुलाकात बीते दिनों की खूबसूरत यादें ताजा कर सकती है। वैवाहिक जीवन में चली आ रही दूरियां कम होंगी और रिश्ते में फिर से मिठास घुलेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। परिवार की निजी बातों को घर की चारदीवारी तक ही रखना बेहतर होगा, क्योंकि बाहरी लोगों की दखल परेशानी बढ़ा सकती है। आपकी मेहनत सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ाएगी।

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Today Prediction Horoscope of 03 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
03 सितंबर का राशिफल - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
आज का दिन लाभ, राहत और खुशियों का खूबसूरत मेल लेकर आ सकता है। जीवनसाथी के साथ बिताया गया प्यार भरा समय रिश्ते में नई गर्माहट और मजबूती लाएगा। सेहत में सुधार होने से मन भी हल्का और प्रसन्न रहेगा। अतीत की कोई गलती आज आपके लिए सीख बनकर सही रास्ता दिखाएगी। विवादों से जितना दूर रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। भाई-बहनों के साथ होने वाली कोई महत्वपूर्ण चर्चा भविष्य में आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

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03 सितंबर का राशिफल - फोटो : amarujala

कर्क राशि
आज तरक्की के नए दरवाजे आपके सामने खुल सकते हैं। मुश्किल समय में दोस्तों का सहयोग आपको संभाल लेगा और किसी बड़ी परेशानी से बाहर निकलने में मदद करेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में प्यार की नई दस्तक मन को खुश कर सकती है। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। मां की सलाह आज आपके लिए अनुभव से निकला ऐसा रास्ता दिखाएगी, जिसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा।

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