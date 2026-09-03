फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   BANDHAVGARH’S UNIQUE JANMASHTAMI: LORD RAM WORSHIPPED AS KRISHNA IN THE TIGER RESERVE

बांधवगढ़ में जन्माष्टमी पर खास परंपरा: भगवान राम को कान्हा और माता सीता को राधारानी मानकर होती है पूजा, जानें

Thu, 03 Sep 2026 05:24 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Thu, 03 Sep 2026 05:24 PM IST
सार

उमरिया के बांधवगढ़ में जन्माष्टमी पर साल में सिर्फ एक दिन पहाड़ी मंदिर के पट खुलते हैं। यहां भगवान श्रीराम को कृष्ण और माता सीता को राधारानी के रूप में पूजा जाता है। मेले में 135 अधिकारी-कर्मचारी सुरक्षा संभालेंगे।

विज्ञापन
BANDHAVGARH’S UNIQUE JANMASHTAMI: LORD RAM WORSHIPPED AS KRISHNA IN THE TIGER RESERVE
जब बाघों के जंगल में खुलता है राम मंदिर का पट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

देशभर में जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम रहती है। मंदिरों में कान्हा की झांकियां सजाई जाती हैं, भजन-कीर्तन होते हैं और आधी रात को भगवान के जन्म के साथ उत्सव चरम पर पहुंचता है। लेकिन उमरिया जिले के बांधवगढ़ में जन्माष्टमी की परंपरा कुछ अलग है। यहां बाघों के बसेरे और घने जंगल के बीच पहाड़ की चोटी पर स्थित सदियों पुराने श्रीराम-जानकी मंदिर के पट साल में सिर्फ एक दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। खास बात यह है कि जन्माष्टमी पर भगवान श्रीराम को कान्हा और माता सीता को राधारानी के रूप में पूजने की परंपरा चली आ रही है।

ताला गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर बांधवगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर ऐतिहासिक किला और उसके भीतर स्थित बंधवाधीश मंदिर श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। सामान्य दिनों में यह क्षेत्र श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए प्रतिबंधित रहता है। हालांकि, कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष अनुमति के साथ मंदिर के पट खोले जाते हैं। जंगल के बीच पहाड़ी की चढ़ाई, चारों ओर हरियाली और वन्यजीवों की मौजूदगी इस धार्मिक यात्रा को सामान्य मंदिर दर्शन से अलग अनुभव बनाती है।

विज्ञापन

राजा के वचन से जुड़ी परंपरा आज भी कायम

विज्ञापन
विज्ञापन

लाल बहादुर सिंह बघेल के अनुसार, बांधवगढ़ में कभी बघेल राजाओं का शासन था। बाद में तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने बांधवगढ़ का क्षेत्र मध्य प्रदेश शासन को टाइगर रिजर्व के लिए दान किया था। बताया जाता है कि उस दौरान महाराजा ने शासन के सामने यह शर्त रखी थी कि किले में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाला पारंपरिक मेला और धार्मिक आयोजन बंद नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कड़े नियमों के बीच भी सदियों पुरानी यह परंपरा आज तक कायम है।

1970 के दशक में बांधवगढ़ को टाइगर रिजर्व का स्वरूप मिलने के बाद जंगल में सामान्य आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालुओं को विशेष व्यवस्था के तहत मंदिर तक पहुंचने का अवसर मिलता है। इस दिन जंगल का शांत वातावरण घंटियों, भजनों और श्रद्धालुओं की आस्था से गूंज उठता है।

राम को कान्हा मानकर होती है पूजा
बांधवगढ़ किले से जुड़ी धार्मिक मान्यता भी बेहद रोचक है। कहा जाता है कि भगवान श्रीराम ने वनवास से लौटने के बाद यह किला अपने भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था। इसी कारण इसका नाम बांधवगढ़ पड़ा, जिसका अर्थ भाई का किला माना जाता है। इसी धार्मिक विरासत के बीच जन्माष्टमी पर श्रीराम-जानकी मंदिर में भगवान राम को कृष्ण स्वरूप में पूजना यहां की विशिष्ट परंपरा है।

पढ़ें: चित्रकूट में बाढ़ के बाद राहत कार्य तेज, घर-घर पहुंच रहे कलेक्टर और एसपी, प्रभावितों को दिलाया भरोसा

135 अधिकारी-कर्मचारी संभालेंगे मेले की व्यवस्था
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की क्षेत्रीय संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि जन्माष्टमी मेले के दौरान करीब 135 अधिकारी, कर्मचारी और श्रमिक तैनात रहेंगे। सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 29 प्रमुख ड्यूटी प्वाइंट बनाए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर छह जिप्सी वाहन तत्काल सहायता के लिए तैनात रहेंगे। इसके अलावा हाथियों के माध्यम से भी जंगल क्षेत्र में गश्त की जाएगी।

श्रद्धालुओं को केवल ताला गेट से प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश पत्रों की जांच के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति मिलेगी। मुख्य गेट पर चिकित्सा दल, आवश्यक दवाइयां, स्ट्रेचर और आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ताला गेट से मंदिर तक जाने वाले मार्ग में जरूरी सुधार कार्य भी कराए गए हैं।

वन्यजीवों की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होगी। उनके लिए ताला गेट के बाहर बड़ी स्क्रीन पर मंदिर के दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह बांधवगढ़ की जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व नहीं, बल्कि राम, कृष्ण, जंगल और सदियों पुरानी राजपरंपरा के अनूठे संगम का उत्सव बन जाती है। बाघों के इस साम्राज्य में साल में एक दिन खुलने वाला मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था, रोमांच और इतिहास से जुड़ा खास अनुभव बन जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed