सागर शराब कांड: NH-44 पर मुनमुन ढाबे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, गौरझामर-शाहगढ़ में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई

जहरीली शराब कांड के बाद सागर जिला प्रशासन और पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)-44 स्थित मुनमुन ढाबे पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे यह अवैध ढाबा जमींदोज हो गया।

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