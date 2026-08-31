पूर्वी एमपी में फिर आफत की बारिश: आज 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, डैमों के गेट खुले, बाढ़ का खतरा बरकरार

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मध्यप्रदेश में अगस्त की विदाई बारिश और बाढ़ के बीच हो रही है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक बार फिर सक्रिय हुए मजबूत मौसम तंत्र ने बारिश का दौर तेज कर दिया है। रीवा, शहडोल, सीधी, उमरिया समेत 11 जिलों में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भोपाल संभाग समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भी तेज से हल्की बारिश होने के आसार हैं। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा है। शहडोल के बाणसागर बांध में पानी की आवक अचानक बढ़ने के बाद छह गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है। सतना के चित्रकूट में बाढ़ से हालात बिगड़ने के बाद स्कूलों में दो दिन की छुट्टी घोषित की गई है।