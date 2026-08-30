सियाचिन से रेलवे और अब घरों तक: DRDO की बायो-डाइजेस्टर तकनीक का बढ़ा दायरा, जानें क्या होगी कीमत

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जिस तकनीक की शुरुआत सियाचिन जैसे बेहद ठंडे इलाके में सैनिकों के मानव अपशिष्ट के निपटारे की समस्या से निपटने के लिए हुई थी, अब उसका इस्तेमाल घरों, दफ्तरों और व्यावसायिक भवनों में भी किया जा सकेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ग्वालियर स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (DRDE) ने बायो-डाइजेस्टर का नया और ज्यादा प्रभावी संस्करण तैयार किया है। इस तकनीक की खासियत यह है कि मानव अपशिष्ट को बाहर ले जाने या सेप्टिक टैंक में जमा करने के बजाय उसी जगह पर उसका उपचार किया जा सकता है। इससे सीवरेज नेटवर्क की सुविधा नहीं होने वाले इलाकों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।