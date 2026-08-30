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भोपाल की सड़कों पर उतरा किन्नर समाज: भुजरिया जुलूस में जमकर डांस, ढोल-नगाड़ों के साथ सैकड़ों लोग हुए शामिल

Sun, 30 Aug 2026 06:19 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Sun, 30 Aug 2026 06:19 PM IST
सार

भोपाल में किन्नर समाज ने भव्य भुजरिया जुलूस निकाला। ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-गाते किन्नर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय के सामने से गुफा मंदिर पहुंचे। रंग-बिरंगे परिधानों में सजे किन्नरों को देखने के लिए रास्तेभर बड़ी संख्या में लोग जुटे। जुलूस ने सामाजिक एकजुटता और उत्सव का संदेश दिया।

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Transgender community takes to the streets of Bhopal: Enthusiastic dancing during the 'Bhujiyare' procession;
किन्नर समाज भुजियारे जुलूस के दौरान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी में रविवार को किन्नर समाज का भव्य भुजरिया जुलूस निकला। रंग-बिरंगे परिधानों और आकर्षक श्रृंगार में सजे किन्नर ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-गाते शहर की सड़कों से गुजरे। जुलूस जिस रास्ते से निकला, वहां लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए जमा हो गई। कई लोगों ने अपने मोबाइल में इस आयोजन के दृश्य भी कैद किए।
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ढोल की थाप पर थिरकता दिखा समाज
जुलूस में शामिल किन्नरों में खासा उत्साह नजर आया। ढोल-नगाड़ों और संगीत के बीच उन्होंने जमकर नृत्य किया। पारंपरिक परिधानों और श्रृंगार में सजे किन्नरों ने पूरे रास्ते खुशी का इजहार किया। उनके साथ चल रहे लोगों ने भी उत्साह बढ़ाया।
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कलेक्टर कार्यालय से गुफा मंदिर तक पहुंचा जुलूस
भुजरिया जुलूस ने शहर के कई प्रमुख इलाकों से होकर अपना सफर तय किया। यह कलेक्टर कार्यालय के सामने से गुजरते हुए गुफा मंदिर पहुंचा। रास्ते में घरों, दुकानों और सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग जुलूस को देखने के लिए खड़े रहे। जुलूस के गुजरने के दौरान कई जगह उत्सव जैसा माहौल नजर आया। लोगों में आयोजन को लेकर उत्सुकता रही और बड़ी संख्या में शहरवासियों ने इसे देखा।
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एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान का संदेश
किन्नर समाज के लिए यह आयोजन केवल उत्सव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान को सामने लाने का अवसर भी बना। जुलूस में शामिल लोगों ने खुशी, भाईचारे और समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया।


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गुफा मंदिर में हुआ समापन
शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरने के बाद जुलूस गुफा मंदिर पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग आयोजन में मौजूद रहे। राजधानी की सड़कों पर निकले इस रंगारंग जुलूस ने पूरे रास्ते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।


 
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