भोपाल की सड़कों पर उतरा किन्नर समाज: भुजरिया जुलूस में जमकर डांस, ढोल-नगाड़ों के साथ सैकड़ों लोग हुए शामिल

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जुलूस में शामिल किन्नरों में खासा उत्साह नजर आया। ढोल-नगाड़ों और संगीत के बीच उन्होंने जमकर नृत्य किया। पारंपरिक परिधानों और श्रृंगार में सजे किन्नरों ने पूरे रास्ते खुशी का इजहार किया। उनके साथ चल रहे लोगों ने भी उत्साह बढ़ाया।भुजरिया जुलूस ने शहर के कई प्रमुख इलाकों से होकर अपना सफर तय किया। यह कलेक्टर कार्यालय के सामने से गुजरते हुए गुफा मंदिर पहुंचा। रास्ते में घरों, दुकानों और सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग जुलूस को देखने के लिए खड़े रहे। जुलूस के गुजरने के दौरान कई जगह उत्सव जैसा माहौल नजर आया। लोगों में आयोजन को लेकर उत्सुकता रही और बड़ी संख्या में शहरवासियों ने इसे देखा।किन्नर समाज के लिए यह आयोजन केवल उत्सव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान को सामने लाने का अवसर भी बना। जुलूस में शामिल लोगों ने खुशी, भाईचारे और समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया।शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरने के बाद जुलूस गुफा मंदिर पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग आयोजन में मौजूद रहे। राजधानी की सड़कों पर निकले इस रंगारंग जुलूस ने पूरे रास्ते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।