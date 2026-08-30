भाजपा कार्यसमिति: इमरती देवी ने मंत्री कृष्णा गौर को गले लगाकर कहा- रामराजा सरकार आपको CM बना दें!

विज्ञापन

ओरछा में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान का पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे प्रदेश की राज्यमंत्री कृष्णा गौर को गले लगाकर कहती सुनाई दे रही हैं- रामराजा सरकार आपको मुख्यमंत्री बना दें। प्रदेश के ओरछा में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के दौरान पूर्व मंत्री इमरती देवी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में इमरती देवी प्रदेश की राज्यमंत्री और भोपाल के गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर को गले लगाती नजर आ रही हैं। इसी दौरान उन्होंने कृष्णा गौर से कहा- रामराजा सरकार आपको मुख्यमंत्री बना दें। कृष्णा गौर उनकी बात सुनकर मुस्कुराती नजर आती हैं। इस बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, इमरती देवी की यह बात किसी औपचारिक राजनीतिक घोषणा के तौर पर नहीं कही गई थी, लेकिन भाजपा के नेताओं की मौजूदगी में कही गई इस एक लाइन ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है।