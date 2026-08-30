वर्ग-3 शिक्षकों का इंतजार खत्म: कल से 7 हजार को स्कूल आवंटन, 400 को मनचाही जगह के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर

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मध्यप्रदेश में लंबे समय से पदस्थापना का इंतजार कर रहे करीब 7 हजार वर्ग-3 में चयनित शिक्षकों के लिए प्रक्रिया अब आगे बढ़ने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग सोमवार से शाला आवंटन शुरू करेगा। खास बात यह है कि इनमें से करीब 400 शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा दी गई है। शाला मिलने के बाद सभी चयनित शिक्षकों को अधिकतम एक सप्ताह के भीतर संबंधित स्कूल में कार्यभार संभालना होगा।