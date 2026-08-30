ओरछा में बना 2047 का रोडमैप: सरकार के कामों को घर-घर पहुंचाने और बूथ मजबूत करने की बनी रणनीति

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प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित भगवान रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के पहले दिन सरकार और संगठन दोनों का एजेंडा सामने आया। दो दिवसीय बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में बुंदेलखंड के विकास के साथ किसान, महिला, युवा, रोजगार, उद्योग और जनजातीय समाज को लेकर पार्टी की प्राथमिकताएं तय की गईं। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को बूथ से लेकर घर-घर तक पहुंचाने और लगातार जनता के बीच सक्रिय रहने का संदेश दिया। यानी बैठक में एक ओर सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने की रणनीति रही तो दूसरी ओर संगठन को चुनावी तैयारी से पहले ही सक्रिय करने पर जोर दिया गया।