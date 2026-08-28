सीएम मोहन आज बालाघाट दौरे पर, बीमार परिवारों से मिलेंगे; जनविश्वास अभियान में प्रबुद्धजनों से करेंगे संवाद

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मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को बालाघाट जिले के लांजी दौरे पर रहेंगे। यहां वे मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत स्थानीय लोगों और प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री लांजी के पास स्थित कोरका और बोंदारी गांवों में बीमारी से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री लांजी में कन्या छात्रावास और उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय में प्रबुद्धजनों और मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।