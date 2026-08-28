एमपी के किसानों के लिए CM मोहन का बड़ा प्लान, गेहूं के दाम से लेकर बिजली तक बदलेगा बहुत कुछ

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मध्यप्रदेश में किसानों के लिए सरकार ने गेहूं की खरीद को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इसके साथ ही खाद और बीज के लिए लिए गए कृषि ऋण को चुकाने की समयसीमा में भी राहत दी गई है। अब किसान 31 मार्च की जगह जून-जुलाई में शून्य प्रतिशत ब्याज पर अपना कर्ज चुका सकेंगे। सरकार के इन फैसलों को केवल समर्थन मूल्य बढ़ाने तक सीमित नहीं माना जा रहा है। सरकार का जोर खेती की लागत कम करने, सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ाने और किसानों को एक से ज्यादा आय के साधन से जोड़ने पर है।