फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   CM Mohan's major plan for MP farmers: Significant changes ahead, from wheat prices to electricity.

एमपी के किसानों के लिए CM मोहन का बड़ा प्लान, गेहूं के दाम से लेकर बिजली तक बदलेगा बहुत कुछ

Sat, 29 Aug 2026 05:36 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 29 Aug 2026 05:36 AM IST
सार

मध्यप्रदेश में किसानों को लेकर सरकार ने गेहूं की खरीद और कृषि ऋण पर बड़ी राहत का ऐलान किया है। गेहूं 2700 प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा, वहीं किसानों को दिन में बिजली देने और खेती की लागत घटाने पर भी सरकार का जोर है।
 

विज्ञापन
CM Mohan's major plan for MP farmers: Significant changes ahead, from wheat prices to electricity.
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्यप्रदेश में किसानों के लिए सरकार ने गेहूं की खरीद को लेकर बड़ा ऐलान किया है।  प्रदेश में गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इसके साथ ही खाद और बीज के लिए लिए गए कृषि ऋण को चुकाने की समयसीमा में भी राहत दी गई है। अब किसान 31 मार्च की जगह जून-जुलाई में शून्य प्रतिशत ब्याज पर अपना कर्ज चुका सकेंगे। सरकार के इन फैसलों को केवल समर्थन मूल्य बढ़ाने तक सीमित नहीं माना जा रहा है। सरकार का जोर खेती की लागत कम करने, सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ाने और किसानों को एक से ज्यादा आय के साधन से जोड़ने पर है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  मध्य प्रदेश में  छात्र-किसान नाराजगी के बीच सरकार का ‘डैमेज कंट्रोल’, अब हर जिले में युवाओं से सीधा संवाद
विज्ञापन


दिन में बिजली देने की तैयारी
गेहूं और चने की फसल के लिए सिंचाई की जरूरत को देखते हुए किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे किसानों को रात में खेतों में सिंचाई करने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। इस वर्ष प्रदेश में करीब 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। वहीं धान की औसत उत्पादकता भी बढ़कर 32 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचने की बात कही गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  मई में दो बच्चों की मौत, फिर भी नहीं जागा सिस्टम; CMHO बोले-1500 गांव अकेला नहीं जा सकता, कल बालाघाट जाएंगे CM

खेती के साथ दूसरी आय पर जोर
बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों से पारंपरिक खेती के साथ पशुपालन, दूध उत्पादन और उद्यानिकी को भी अपनाने की अपील कर रहे हैं। किसानों को  जागरूक किया जा रहा है किआधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से खेती को ज्यादा लाभ वाला बनाया जा सकता है। किसानों से कृषि जमीन नहीं बेचने की अपील करते हुए उन्होंने आने वाले समय में खेती से बेहतर आमदनी की संभावना जताई। 

ये भी पढ़ें-  भोपाल में बीएसएनएल के दो इंजीनियर को 1.50 लाख की रिश्वत लेते सीबीआई ने दबोचा

मशीनों से खेती की लागत घटाने का प्लान
किसानों को आधुनिक मशीनों का उपयोग करने प्रेरित किया जा रहा है। इसमें रीपर कम बाइंडर, डीएसआर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ रीपर, थ्रेशर और लेजर लैंड लेवलर जैसी मशीनें शामिल हैं। किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के साथ नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed