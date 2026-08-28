9 सीटर चैलेंजर 3500 की कश्मीर से कन्याकुमारी तक नॉनस्टॉप उड़ान की क्षमता,अक्टूबर से सीएम को ले उड़ेगा नया जेट

मध्य प्रदेश सरकार का नया अत्याधुनिक जेट विमान जल्द ही स्टेट हैंगर में नजर आएगा। करीब 325 करोड़ रुपए की लागत वाला चैलेंजर 3500 विमान 15 सितंबर तक भोपाल पहुंचने की संभावना है। विमान के लिए स्टेट हैंगर में जरूरी विस्तार का काम भी कराया जा रहा है। अक्टूबर से इसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री समेत अन्य वीआईपी यात्राओं के लिए किया जा सकेगा। सरकार ने यह विमान बॉम्बार्डियर कंपनी से लिया है। विमान की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई गई है। टैक्स और दूसरे खर्चों को मिलाकर इसकी कुल लागत करीब 325 करोड़ रुपए है। कंपनी विमान की तकनीकी जांच और ट्रायल की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसे मध्यप्रदेश को सौंपेगी।