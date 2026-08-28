अंधेकत्ल का खुलासा: महिला ने प्रेमी की पत्नी को मार डाला, पुराने आशिक के साथ दिया वारदात को अंजाम, दोनों धराए

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अवैध संबंधों के चक्कर में एक महिला ने दूसरी महिला की जान ले ली और जिंदगी संवारने के बजाय सलाखों में पहुंच गई। भोपाल के ग्राम गोरागांव में एक युवक की प्रेमिका ने अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए ऐसा खौफनाक कदम उठाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रेमी की पत्नी के साथ एक ही छत के नीचे रहने से नाराज प्रेमिका ने अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर सौतन को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सूक्ष्म तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। महिला की दो दिन पहले तीन दिन पुरानी लाश मिली थी।