रीवा में मां-बच्चे की मौत पर बड़ा एक्शन: 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंग ऑफिसर सस्पेंड, जांच कमेटी गठित

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रीवा के गांधी स्मारक चिकित्सालय में गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते दो डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, दुर्व्यवहार की शिकायत के आधार पर दो नर्सिंग ऑफिसरों पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई है। मामले की पूरी जांच के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की समिति बनाई गई है। मृतका कल्पना मिश्रा, निवासी ग्राम हटवा, जिला रीवा को 26 अगस्त की सुबह करीब 2:38 बजे गांधी स्मारक चिकित्सालय के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसी दिन रात करीब 11:55 बजे महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई।