पूर्वी एमपी में मानसून फिर मेहरबान: 4 दिन बारिश का दौर, आज 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

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मध्यप्रदेश में मानसून का असर एक बार फिर पूर्वी हिस्से में ज्यादा दिखाई देगा। अगले चार दिनों तक रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। शनिवार को रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में हल्की बारिश या रिमझिम होने के आसार हैं। पूर्वी जिलों के अलावा जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, पांढुर्णा, सतना, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, उमरिया, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दूसरी ओर इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभाग में तेज बारिश की संभावना कम है।