मई में दो बच्चों की मौत, फिर भी नहीं जागा सिस्टम; CMHO बोले-1500 गांव अकेला नहीं जा सकता, कल बालाघाट जाएंगे CM

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आदिवासी इलाकों में 24 बच्चों की मौत के मामले के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को जनविश्वास अभियान के तहत जिले में पहुंचेंगे। रक्षाबंधन के कारण इस बार शुक्रवार के बजाय शनिवार को जनविश्वास अभियान आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जिले की स्थिति की समीक्षा करेंगे। उनका दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब बालाघाट में बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बैहर और बिरसा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ समय में कई बच्चों की बीमारी के कारण मौत हुई है। जिले के सीएमएचओ डॉ. परेश उपलव के रवैया सवालों के घेरे में है। शासन का भी दोहरा रूख सामने आया है, उन्हें टीकाकरण अधिकारी के पद से तो हटाया गया है, लेकिन सीएमएचओ पद पर कायम रखा है।