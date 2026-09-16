मध्यप्रदेश: भोपाल में पुलिस ही करा रही थी जुए का खेल! थाना प्रभारी समेत 3 निलंबित, दो लाख से ज्यादा जब्त

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राजधानी भोपाल में जुए के अड्डे पर एसीपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस की मिलीभगत सामने आई है। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान जुआ खेल रहे लोगों से दो लाख रुपये से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के चौक बाजार इलाके में लंबे समय से जुआ खेले जाने की शिकायतें मिल रही थीं। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। इसके बावजूद जुआ लगातार चलने की बात सामने आई।