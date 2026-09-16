एमपी: छात्रों की गूंज का प्लान ‘डीकोड’, एक तीर से कई निशाने साधेंगे राहुल गांधी, जानें इंदौर को ही क्यों चुना?

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मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 19 सितंबर को होने जा रहे राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए सिर्फ छात्रों और युवाओं से संवाद तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि मालवा-निमाड़ के राजनीतिक समीकरण, इंदौर के कारोबारी वर्ग और राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की छवि से जुड़े मुद्दों को भी साधने की तैयारी में है। यही वजह है कि कार्यक्रम के लिए इंदौर का चयन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनकी चर्चा प्रदेश के बाहर भी हुई है। ऐसे में चर्चा है कि छात्रों और युवाओं के सवालों के साथ राहुल गांधी मंच से प्रदेश से जुड़े इन मुद्दों को भी उठा सकते हैं।