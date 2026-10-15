कोसमी विवाद: सीहोर से पांच हजार आदिवासियों का भोपाल कूच, 17 को सीएम से करेंगे पट्टे और मुआवजे की मांग

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सीहोर जिले के कोसमी गांव में वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में 5000 से अधिक आदिवासी भोपाल की ओर पैदल रवाना हुए हैं। गुरुवार रात उनका पड़ाव कोनाझिर में रहेगा। आंदोलनकारी 17 अक्तूबर को भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने अपनी मांगें रखेंगे। वे जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाकर खेती की जमीन के पट्टे देने की मांग करेंगे।