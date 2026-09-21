एमपी: हाटपिपल्या को 98 करोड़ की सड़क की सौगात, 70 हजार लोगों का सफर होगा आसान; 45 किमी तक दूरी घटेगी

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हाटपिपल्या क्षेत्र के करीब 70 हजार लोगों के लिए सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को राजौदा-केलोद-डबलचौकी मार्ग के निर्माण का भूमिपूजन किया। करीब 98 करोड़ रुपए की लागत से 32 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसके बनने के बाद हाटपिपल्या क्षेत्र की देवास, इंदौर और बैतूल से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने यह कार्यक्रम भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित किया। देवास जिले के ग्राम केलोद में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, हाटपिपल्या विधायक मनोज चौधरी और खातेगांव विधायक आशीष शर्मा मौजूद रहे।