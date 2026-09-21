एमपी: ओबीसी और ST से नौकरी पाने पर रघुवीर मीना पर FIR, पूर्व MLA पत्नी ममता सिंधिया पर भड़कीं, दी बड़ी चेतावनी

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पूर्व आईपीएस अधिकारी रघुवीर सिंह मीना के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने अब गुना की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। जाति प्रमाणपत्र को लेकर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद उनकी पत्नी और चांचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना ने वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनके परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ममता मीना ने कहा कि उन पर और उनके परिवार पर चाहे कितने भी मामले दर्ज करा दिए जाएं, वे डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दो-चार केस और करा दिए जाएं, तब भी वे अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगी।