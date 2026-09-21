भोपाल में डोल ग्यारस से होगा गणेश विसर्जन: कल से घाटों पर पहुंचेगीं प्रतिमाएं, 25 को निकलेगा बड़ा चल समारोह

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राजधानी में गणेशोत्सव अब विसर्जन के दौर में पहुंच गया है। शहर में डोल ग्यारस से 22 सितंबर से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की शुरुआत होगी। इसके बाद 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर बड़े चल समारोह निकलेंगे और विसर्जन का मुख्य दौर रहेगा। प्रशासन और नगर निगम ने घाटों से लेकर सुरक्षा, सफाई और बड़ी प्रतिमाओं को पानी में उतारने तक की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार करीब 1800 स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में शहर के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिमाएं विसर्जन स्थलों तक पहुंचेंगी।