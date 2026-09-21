एमपी: GIS से पहले CM हाउस का 26.57 करोड़ का जन-मन सभागार तैयार होगा, भवन विकास निगम बनाएगा अपनी रेवेन्यू बॉडी

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जनवरी 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मुख्यमंत्री निवास परिसर में बन रहा जन-मन सभागार तैयार करने का टारगेट तय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भवन विकास निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 26.57 करोड़ की लागत से बन रहे इस सभागार का काम समिट से पहले हर हाल में पूरा किया जाए। समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद के लिए इस सभागार को महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के संचालक मंडल की पांचवीं बैठक में निगम की चल रही परियोजनाओं और भविष्य की कार्ययोजना की समीक्षा की।