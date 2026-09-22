एमपी में 20 साल बाद बदलेगा बसों का सिस्टम: 25 सितंबर से नई सेवा, निजी ऑपरेटर चलाएंगे बसें; GPS-CCTV से निगरानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 22 Sep 2026 07:34 PM IST
सार
मध्यप्रदेश में करीब 20 साल बाद यात्री परिवहन व्यवस्था को नए मॉडल के साथ शुरू करने की तैयारी है। 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी और मार्च तक करीब 1000 बसों का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य है।
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विस्तार
मध्यप्रदेश में करीब दो दशक बाद यात्री परिवहन व्यवस्था को नए मॉडल के साथ संचालित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत 25 सितंबर को भोपाल के दशहरा मैदान से होगी। पहले चरण में प्रदेश के अलग-अलग शहरों के लिए बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सरकार ने मार्च तक इस नेटवर्क में करीब 1000 बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मध्यप्रदेश रोडवेज बंद होने के बाद पिछले करीब 20 वर्षों से यात्री परिवहन व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। अब निजी बस ऑपरेटरों को व्यवस्था से जोड़कर सरकार संचालन की निगरानी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देगी।
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निजी बसें चलेंगी, सरकार करेगी मॉनिटरिंग
नई व्यवस्था में सरकार खुद बसें खरीदकर सड़क पर नहीं उतारेगी। निजी बस ऑपरेटरों के माध्यम से बसों का संचालन होगा। सरकार रूट, सुविधाओं और संचालन की निगरानी करेगी। बसों में जीपीएस और सीसीटीवी के साथ ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था रहेगी। इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देने की योजना है।
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गांव से रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का फोकस केवल शहरों के बीच बसें चलाने तक सीमित नहीं रहेगा। योजना के तहत गांवों और शहरों को रेलवे स्टेशनों से जोड़ने की तैयारी है, ताकि यात्रियों को बस और रेल परिवहन के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। इसके साथ पीपीपी मॉडल पर सात आधुनिक बस टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे।
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मार्च तक 1000 बसों का नेटवर्क
सरकार की योजना चरणबद्ध तरीके से बसों की संख्या बढ़ाने की है। मार्च तक करीब 1000 बसें इस व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें इंटरसिटी और इंट्रासिटी सेवाओं के साथ पीएम ई-बसें भी शामिल होंगी। इससे प्रमुख शहरों के साथ आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश होगी।
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पहले चरण में इन शहरों पर फोकस
विभागीय जानकारी में 25 सितंबर को 351 बस सेवाओं के शुभारंभ की बात कही गई है। इनमें 120 इंटरसिटी, 105 इंट्रासिटी और 126 पीएम ई-बसें बताई गई हैं। इंदौर में 50 इंटरसिटी, 40 इंट्रासिटी और 55 पीएम ई-बसों समेत 145 बसें बताई गई हैं। भोपाल में 23 इंटरसिटी, 38 इंट्रासिटी और 45 पीएम ई-बसों समेत 106, जबलपुर में 14 इंटरसिटी, 27 इंट्रासिटी और 26 पीएम ई-बसों समेत 67 बसों की जानकारी दी गई है। रीवा में 18, देवास में 23, कटनी में 3 और भिंड में 4 बसें बताई गई हैं। हालांकि आने वाले समय में निजी ऑपरेटर के साथ अनुबंध होने के साथ ही बसों की संख्या बढ़ भी सकती हैं।
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निजी बसें चलेंगी, सरकार करेगी मॉनिटरिंग
नई व्यवस्था में सरकार खुद बसें खरीदकर सड़क पर नहीं उतारेगी। निजी बस ऑपरेटरों के माध्यम से बसों का संचालन होगा। सरकार रूट, सुविधाओं और संचालन की निगरानी करेगी। बसों में जीपीएस और सीसीटीवी के साथ ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था रहेगी। इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देने की योजना है।
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गांव से रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का फोकस केवल शहरों के बीच बसें चलाने तक सीमित नहीं रहेगा। योजना के तहत गांवों और शहरों को रेलवे स्टेशनों से जोड़ने की तैयारी है, ताकि यात्रियों को बस और रेल परिवहन के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। इसके साथ पीपीपी मॉडल पर सात आधुनिक बस टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे।
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मार्च तक 1000 बसों का नेटवर्क
सरकार की योजना चरणबद्ध तरीके से बसों की संख्या बढ़ाने की है। मार्च तक करीब 1000 बसें इस व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें इंटरसिटी और इंट्रासिटी सेवाओं के साथ पीएम ई-बसें भी शामिल होंगी। इससे प्रमुख शहरों के साथ आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश होगी।
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पहले चरण में इन शहरों पर फोकस
विभागीय जानकारी में 25 सितंबर को 351 बस सेवाओं के शुभारंभ की बात कही गई है। इनमें 120 इंटरसिटी, 105 इंट्रासिटी और 126 पीएम ई-बसें बताई गई हैं। इंदौर में 50 इंटरसिटी, 40 इंट्रासिटी और 55 पीएम ई-बसों समेत 145 बसें बताई गई हैं। भोपाल में 23 इंटरसिटी, 38 इंट्रासिटी और 45 पीएम ई-बसों समेत 106, जबलपुर में 14 इंटरसिटी, 27 इंट्रासिटी और 26 पीएम ई-बसों समेत 67 बसों की जानकारी दी गई है। रीवा में 18, देवास में 23, कटनी में 3 और भिंड में 4 बसें बताई गई हैं। हालांकि आने वाले समय में निजी ऑपरेटर के साथ अनुबंध होने के साथ ही बसों की संख्या बढ़ भी सकती हैं।