एमपी में 20 साल बाद बदलेगा बसों का सिस्टम: 25 सितंबर से नई सेवा, निजी ऑपरेटर चलाएंगे बसें; GPS-CCTV से निगरानी

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मध्यप्रदेश में करीब दो दशक बाद यात्री परिवहन व्यवस्था को नए मॉडल के साथ संचालित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत 25 सितंबर को भोपाल के दशहरा मैदान से होगी। पहले चरण में प्रदेश के अलग-अलग शहरों के लिए बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सरकार ने मार्च तक इस नेटवर्क में करीब 1000 बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मध्यप्रदेश रोडवेज बंद होने के बाद पिछले करीब 20 वर्षों से यात्री परिवहन व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। अब निजी बस ऑपरेटरों को व्यवस्था से जोड़कर सरकार संचालन की निगरानी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देगी।