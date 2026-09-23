एमपी में अभी बाकी है मानसून की आखिरी बारिश: 26 सितंबर तक बरसेंगे बादल, आज तीन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

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मध्यप्रदेश से मानसून की विदाई का समय करीब है, लेकिन इससे पहले बारिश का एक और दौर प्रदेश को भिगो सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी तंत्र के असर से अगले चार दिन कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। 25 और 26 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बुधवार को छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञ अरुण शर्मा के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब आगे बढ़कर मजबूत हो सकता है। इसके असर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ने के संकेत हैं। इसी वजह से मध्यप्रदेश में भी अगले कुछ दिन बारिश के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे।