एमपी: पहली अग्निवीर बैच के निकलने से पहले MP सरकार बदलेगी नौकरी के नियम, 10% कोटा 20% करने की तैयारी

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मध्यप्रदेश में चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता और आसान हो सकता है। राज्य सरकार अग्निवीरों के लिए प्रस्तावित आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की कवायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुई पहली बैच के अग्निवीरों का चार साल का सेवा कार्यकाल दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच पूरा होने की संभावना है। इसके बाद बड़ी संख्या में अग्निवीर राज्य की सरकारी भर्तियों में शामिल होंगे। सरकार इससे पहले ही उनके लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान तैयार करना चाहती है।