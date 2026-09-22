जल जीवन में खेला: 3.85 करोड़ का पूरा भुगतान करने के बाद जांच में टूटी टंकी, घरों में नल नदारद; केस दर्ज

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मऊगंज जिले के नईगढ़ी विकासखंड में जल जीवन मिशन के तहत कराए गए नल-जल कार्यों में गड़बड़ी को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ( ईओडब्ल्यू) ने पीएचई के तत्कालीन अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू की जांच में काम अधूरा और गुणवत्ता में कमी मिलने के बावजूद ठेकेदार को 3 करोड़ 85 लाख 900 रुपये का पूरा भुगतान किए जाने का आरोप है। एफआईआर में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जेपी (जनार्दन प्रसाद) द्विवेदी, तत्कालीन सहायक यंत्री संजय पांडे, तत्कालीन उपयंत्री एपी तिवारी और ठेकेदार मेसर्स शिवेंद्र कुमार तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।