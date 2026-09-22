जल जीवन में खेला: 3.85 करोड़ का पूरा भुगतान करने के बाद जांच में टूटी टंकी, घरों में नल नदारद; केस दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 22 Sep 2026 08:04 PM IST
सार
मऊगंज में जल जीवन मिशन के कामों की जांच में कई जगह निर्माण अधूरा और नल कनेक्शन नहीं मिलने की बात सामने आई है। करीब 3.85 करोड़ रुपये के भुगतान के मामले में ईओडब्ल्यू ने पीएचई के तीन अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
विज्ञापन
विस्तार
मऊगंज जिले के नईगढ़ी विकासखंड में जल जीवन मिशन के तहत कराए गए नल-जल कार्यों में गड़बड़ी को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ( ईओडब्ल्यू) ने पीएचई के तत्कालीन अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू की जांच में काम अधूरा और गुणवत्ता में कमी मिलने के बावजूद ठेकेदार को 3 करोड़ 85 लाख 900 रुपये का पूरा भुगतान किए जाने का आरोप है। एफआईआर में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जेपी (जनार्दन प्रसाद) द्विवेदी, तत्कालीन सहायक यंत्री संजय पांडे, तत्कालीन उपयंत्री एपी तिवारी और ठेकेदार मेसर्स शिवेंद्र कुमार तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
ये भी पढ़ें- मध्यप्रदेश: 140 विधानसभा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैदान के बीच होगा हेलीपैड;13,790 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर
पांच साल बाद भी अधूरे काम
जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021 में नईगढ़ी विकासखंड के अलग-अलग गांवों में पानी की टंकियां बनाने, पाइपलाइन बिछाने और हर घर नल कनेक्शन देने का काम कराया जाना था। जांच में आरोप है कि निर्धारित काम के मुकाबले कई स्थानों पर निर्माण अधूरा रहा और ग्रामीणों को अब तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। योजना के तहत पानी की टंकी, सबमर्सिबल मोटर पंप, पाइपलाइन, पंप हाउस, बाउंड्रीवाल, वाल्व चैंबर, ऑटोमेटिक वाटर लेवल इंडिकेटर, बिजली फिटिंग और घरों में नल कनेक्शन सहित कई काम किए जाने थे।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- भोपाल बैरागढ़ ब्रिज पर मंत्री की सख्ती: ठेकेदार पर 20 लाख रु. जुर्माना, मार्च 2027 तक काम पूरा करने की चेतावनी
पहली बार पानी भरते ही टूट गई टंकी
ईओडब्ल्यू की जांच में नईगढ़ी तहसील के खटखरी गांव में बनाई गई नई पानी की टंकी के निर्माण पर भी सवाल उठे हैं। जांच के अनुसार टंकी पहली बार पानी भरने के दौरान ही टूटकर गिर गई। योजना के प्राक्कलन में 4400 मीटर पाइपलाइन और 315 घरेलू नल कनेक्शन का प्रावधान था, लेकिन आरोप है कि पाइपलाइन केवल गांव के बाहर तक बिछाई गई। घरों के अंदर नल फिटिंग और कंक्रीट के सर्कुलर स्टैंड पोस्ट भी नहीं बनाए गए। इसके बावजूद भुगतान किए जाने की बात जांच में सामने आई है।
ये भी पढ़ें- एमपी में 20 साल बाद बदलेगा बसों का सिस्टम: 25 सितंबर से नई सेवा, निजी ऑपरेटर चलाएंगे बसें; GPS-CCTV से निगरानी
740 कनेक्शन का दावा, घरों में एक भी फिटिंग नहीं
ग्राम करह में पांच मोटर पंप के स्थान पर केवल एक सबमर्सिबल मोटर पंप मिलने का उल्लेख जांच में है। वहीं 740 घरेलू कनेक्शन के दावे के बावजूद जांच के दौरान एक भी घर के अंदर नल फिटिंग नहीं मिली। शिवराजपुर गांव में ओवरहेड टैंक और संपवेल का निर्माण भी अधूरा पाया गया। इसी तरह जुड़मनिया रघुनाथ गांव में मुख्य पाइपलाइन तो डाली गई, लेकिन घरों तक कनेक्शन नहीं किए गए और मुख्य पाइपलाइन भी पूरे गांव में नहीं बिछाई गई।
ये भी पढ़ें- दतिया भाजपा: मानवेंद्र परिहार बने जिलाध्यक्ष, उपचुनाव के बाद भंग था पूरा संगठन;अब नई टीम की तैयारी
नौ महीने का काम, पांच साल बाद भी अधूरा
जांच में यह भी सामने आया कि पानी की टंकी, पंप, पाइपलाइन फिटिंग, पंप हाउस और बाउंड्रीवाल समेत विभिन्न निर्माण कार्यों को करीब नौ महीने में पूरा किया जाना था। आरोप है कि करीब पांच साल बीतने के बाद भी कई काम अधूरे हैं। ईओडब्ल्यू के अनुसार ठेकेदार को न्यूनतम निविदा दर से 4.26 प्रतिशत कम दर पर काम का ठेका दिया गया था। इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मऊगंज संभाग की ओर से 3.85 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।
ये भी पढ़ें- एमपी: 23 सितंबर को UPI क्यों बंद रखेंगे व्यापारी, 2,000 से ज्यादा के भुगतान पर क्या बदलेगा? जानिए पूरा मामला
अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में
ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन और अधूरे काम कराए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने उनका सत्यापन किया और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसी आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- मध्यप्रदेश: 140 विधानसभा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैदान के बीच होगा हेलीपैड;13,790 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर
विज्ञापन
पांच साल बाद भी अधूरे काम
जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021 में नईगढ़ी विकासखंड के अलग-अलग गांवों में पानी की टंकियां बनाने, पाइपलाइन बिछाने और हर घर नल कनेक्शन देने का काम कराया जाना था। जांच में आरोप है कि निर्धारित काम के मुकाबले कई स्थानों पर निर्माण अधूरा रहा और ग्रामीणों को अब तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। योजना के तहत पानी की टंकी, सबमर्सिबल मोटर पंप, पाइपलाइन, पंप हाउस, बाउंड्रीवाल, वाल्व चैंबर, ऑटोमेटिक वाटर लेवल इंडिकेटर, बिजली फिटिंग और घरों में नल कनेक्शन सहित कई काम किए जाने थे।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- भोपाल बैरागढ़ ब्रिज पर मंत्री की सख्ती: ठेकेदार पर 20 लाख रु. जुर्माना, मार्च 2027 तक काम पूरा करने की चेतावनी
पहली बार पानी भरते ही टूट गई टंकी
ईओडब्ल्यू की जांच में नईगढ़ी तहसील के खटखरी गांव में बनाई गई नई पानी की टंकी के निर्माण पर भी सवाल उठे हैं। जांच के अनुसार टंकी पहली बार पानी भरने के दौरान ही टूटकर गिर गई। योजना के प्राक्कलन में 4400 मीटर पाइपलाइन और 315 घरेलू नल कनेक्शन का प्रावधान था, लेकिन आरोप है कि पाइपलाइन केवल गांव के बाहर तक बिछाई गई। घरों के अंदर नल फिटिंग और कंक्रीट के सर्कुलर स्टैंड पोस्ट भी नहीं बनाए गए। इसके बावजूद भुगतान किए जाने की बात जांच में सामने आई है।
ये भी पढ़ें- एमपी में 20 साल बाद बदलेगा बसों का सिस्टम: 25 सितंबर से नई सेवा, निजी ऑपरेटर चलाएंगे बसें; GPS-CCTV से निगरानी
740 कनेक्शन का दावा, घरों में एक भी फिटिंग नहीं
ग्राम करह में पांच मोटर पंप के स्थान पर केवल एक सबमर्सिबल मोटर पंप मिलने का उल्लेख जांच में है। वहीं 740 घरेलू कनेक्शन के दावे के बावजूद जांच के दौरान एक भी घर के अंदर नल फिटिंग नहीं मिली। शिवराजपुर गांव में ओवरहेड टैंक और संपवेल का निर्माण भी अधूरा पाया गया। इसी तरह जुड़मनिया रघुनाथ गांव में मुख्य पाइपलाइन तो डाली गई, लेकिन घरों तक कनेक्शन नहीं किए गए और मुख्य पाइपलाइन भी पूरे गांव में नहीं बिछाई गई।
ये भी पढ़ें- दतिया भाजपा: मानवेंद्र परिहार बने जिलाध्यक्ष, उपचुनाव के बाद भंग था पूरा संगठन;अब नई टीम की तैयारी
नौ महीने का काम, पांच साल बाद भी अधूरा
जांच में यह भी सामने आया कि पानी की टंकी, पंप, पाइपलाइन फिटिंग, पंप हाउस और बाउंड्रीवाल समेत विभिन्न निर्माण कार्यों को करीब नौ महीने में पूरा किया जाना था। आरोप है कि करीब पांच साल बीतने के बाद भी कई काम अधूरे हैं। ईओडब्ल्यू के अनुसार ठेकेदार को न्यूनतम निविदा दर से 4.26 प्रतिशत कम दर पर काम का ठेका दिया गया था। इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मऊगंज संभाग की ओर से 3.85 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।
ये भी पढ़ें- एमपी: 23 सितंबर को UPI क्यों बंद रखेंगे व्यापारी, 2,000 से ज्यादा के भुगतान पर क्या बदलेगा? जानिए पूरा मामला
अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में
ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन और अधूरे काम कराए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने उनका सत्यापन किया और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसी आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है।