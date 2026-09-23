मध्यप्रदेश भाजपा में बदलाव: त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव प्रभारी, सांसद रेखा वर्मा सह प्रभारी बनीं

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भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रदेश प्रभारी के बदलाव को लेकर चर्चा की अटकलों पर अब विराम लग गया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए बिप्लब कुमार देव को प्रदेश प्रभारी और रेखा वर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। पार्टी के नए संगठनात्मक बदलाव में इन दोनों नेताओं को एमपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक डॉ. महेंद्र सिंह प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाल में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी उनकी सक्रियता बनी हुई थी। हालांकि, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और महेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनको पार्टी ने उत्तरप्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी हैं। ऐसे में उनके यूपी में अधिक सक्रिय होने के बीच मध्य प्रदेश में नए प्रभारी को लेकर चर्चा तेज हुई थी। वहीं, मध्य प्रदेश के सह प्रभारी सतीश कुमार उपाध्याय दिल्ली से विधायक हैं। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली हुई है। उनकी दूसरी संगठनात्मक और राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते मध्य प्रदेश में सह प्रभारी के स्तर पर भी बदलाव की चर्चा थी। अब पार्टी ने नए नामों की घोषणा कर दी है।