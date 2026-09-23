एमपी: बस कहां पहुंची, अब लाइव पता चलेगा; पैनिक बटन से सुरक्षा, प्रशिक्षित ड्राइवर, 25 सितंबर से शुरू होगी सेवा

विज्ञापन

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक बस सेवा को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है। 25 सितंबर से प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें सड़कों पर उतरेंगी। इन बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और जीपीएस जैसी सुविधाएं रहेंगी। जीपीएस से बसों की लाइव लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी। सेवा की शुरुआत भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान से होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बसों को हरी झंडी दिखाएंगे।