भोपाल बैरागढ़ ब्रिज पर मंत्री की सख्ती: ठेकेदार पर 20 लाख रु. जुर्माना, मार्च 2027 तक काम पूरा करने की चेतावनी

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भोपाल के बैरागढ़ में निर्माणाधीन एलिवेटेड ब्रिज को लेकर लोक निर्माण विभाग ने अब सख्त रुख अपनाया है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मंगलवार को इसके निरीक्षण के दौरान निर्माण की धीमी रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्था में कमियां मिलने पर अधिकारियों और निर्माण एजेंसी पर नाराजगी जताई। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने निर्माण एजेंसी पर 20 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। साथ ही ब्रिज का पूरा काम मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा करने की समय-सीमा तय की गई है।