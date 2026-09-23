एमपी में नो-यूपीआई डे: भोपाल में स्कैनर पर काला कपड़ा, व्यापारी बोले- 15 अक्टूबर का एमडीआर प्रस्ताव वापस लें

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मध्य प्रदेश में बुधवार को व्यापारियों ने यूपीआई पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में नो-यूपीआई डे मनाया। भोपाल में थोक किराना बाजार, चौक बाजार समेत कई इलाकों में व्यापारियों ने यूपीआई स्कैनर और साउंड बॉक्स पर काला कपड़ा डालकर सांकेतिक विरोध किया। कई व्यापारियों ने 2 हजार रुपए से अधिक का भुगतान यूपीआई से लेने के बजाय नकद लेने की बात कही। व्यापारियों का कहना है कि 15 अक्टूबर से 2 हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होने की बात है। उनका तर्क है कि कम मुनाफे वाले कारोबार में यह शुल्क सीधे उनकी कमाई को प्रभावित करेगा। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से प्रस्ताव को स्थगित करने की मांग की है।