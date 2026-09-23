भोपाल में साइबर ठगी: कहीं सीआईएसएफ जवान बनकर मकान किराए पर लिया, कहीं ड्रग्स केस का डर दिखाया; जानें मामला

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बागसेवनिया के कुंजन नगर निवासी शोभा सच्चान (51) ने अपने मकान का एक हिस्सा किराए पर देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन डाला था। ठग ने खुद को CISF जवान बताते हुए 15 हजार रुपये किराया और इतनी ही सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की बात कही। मकान का वीडियो देखने के बाद आरोपी ने बहाना बनाया कि ‘विभागीय प्रक्रिया’ के तहत एडवांस पेमेंट रिलीज करने के लिए पहले महिला को कुछ राशि जमा करनी होगी। जालसाज के झांसे में आकर महिला ने कुल 36 हजार रुपये उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब आरोपी ने और रकम की मांग की, तब महिला को ठगी का अहसास हुआ।बजरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली विधवा महिला नेहा महावर की दूसरी शादी की बात एक युवक से चल रही थी। गत 12 सितंबर को युवक जब महिला से मिलने आ रहा था, तभी महिला के पास एक अज्ञात कॉल आया। खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले ठग ने कहा कि युवक को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है और उसके खिलाफ तस्करी का केस दर्ज किया जा रहा है। आरोपी ने केस से बचाने और गिरफ्तारी की धमकी देकर महिला से अलग-अलग किस्तों में 60 हजार रुपये ठग लिए। लगातार बढ़ती रकम की मांग से परेशान होकर महिला बजरिया थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।ये भी पढ़ें-दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की मदद से आरोपियों के मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की कॉल डिटेल व ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खंगाली जा रही है। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है।