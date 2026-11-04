एमपी: किसी ने आईएएस छोड़ बनाई अनएकेडमी, किसी ने आईपीएस छोड़ लिया वीआरएस, अब सुजानिया का इस्तीफा

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यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस और आईपीएस बनना देश के लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन मध्यप्रदेश कैडर में ऐसे कई अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठित सेवाओं में चयन के बाद भी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। किसी ने शिक्षा और उद्यमिता की दुनिया में अपनी पहचान बनाई तो किसी ने तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सरकारी सेवा से अलग होने का निर्णय लिया। अब 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग सुजानिया के इस्तीफे के बाद एक बार फिर ऐसे अधिकारियों की चर्चा शुरू हो गई है।