त्विषा शर्मा केस: पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका कर दी खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मॉडल बहू त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आरोपी भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रकरण में आरोपी की भूमिका और कथित मानसिक प्रताड़ना से जुड़े पहलुओं की समग्र जांच आवश्यक है। उपलब्ध साक्ष्यों तथा जांच लंबित होने के कारण एकलपीठ ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।

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