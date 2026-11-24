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मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में दिसंबर के अंत तक बदलाव हो सकता है। इसके पहले मुख्यमंत्री सरकार के कामकाज और मंत्रियों के प्रदर्शन का पूरा आकलन करेंगे। इसकी शुरुआत अधिकारियों से होगी। दो दिसंबर को होने वाले नीति चिंतन शिविर में विभागों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के साथ दो दिन तक चिंतन करेंगे। इस बैठक में हर मंत्री को अपने विभाग की उपलब्धियों के साथ अगले दो साल का रोडमैप भी बताना होगा। माना जा रहा है कि इस पूरी कवायद के बाद कैबिनेट में फेरबदल को लेकर फैसला हो सकता है। सोमवार को कैबिनेट के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दिए। उन्होंने मंत्रियों से उनके विभागों में सरकार गठन के बाद अब तक हुए कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। सरकार अब अपने कार्यकाल के अगले दो वर्षों के लिए प्राथमिकताएं तय करने की तैयारी में है। इसी के साथ मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन भी होगा। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री की तय कसौटियों पर खरे नहीं उतरने वाले कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। इनमें राज्य मंत्री के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं, कुछ राज्यमंत्रियों को प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है।