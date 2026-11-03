MP: नए DSP को CM मोहन यादव की नसीहत- रील से ज्यादा रियल प्रॉब्लम सॉल्व करें, 2029 तक ड्रग्स का सफाया करें

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नए पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया की लोकप्रियता के बजाय जनता की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी रील बनाने से ज्यादा रियल प्रॉब्लम सुलझाने पर ध्यान दें। डाकुओं और नक्सलवाद के खिलाफ सफलता के बाद अब पुलिस के सामने वर्ष 2029 तक प्रदेश से ड्रग्स की समस्या खत्म करने की चुनौती है। मुख्यमंत्री मंगलवार को भोपाल के भौंरी स्थित मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी में 44वें और 45वें बैच के उप पुलिस अधीक्षकों (डीएसपी) की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। प्रशिक्षण पूरा करने वाले 48 नए अधिकारियों में 20 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया।