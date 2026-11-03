मध्य प्रदेश: बचपन में आंख में गिरा था चूना, राहुल गांधी ने छात्रा को दिल्ली बुलाकर कराया इलाज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की एक छात्रा से किया अपना वादा पूरा किया है। इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान छात्रा ने अपनी आंखों की समस्या के बारे में राहुल गांधी को बताया था। इसके बाद राहुल गांधी ने उसे दिल्ली बुलाकर उसका इलाज कराया। कांग्रेस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आपको इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम याद होगा, जहां छात्रा प्रियंका सेंगर ने राहुल गांधी को अपनी आंखों की समस्या के बारे में बताया था। बचपन में आंख में चूना गिरने के कारण उसे परेशानी हुई थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसका इलाज नहीं हो सका था।"

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सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रियंका से किए गए वादे को पूरा करते हुए राहुल गांधी ने उसे दिल्ली बुलाया और उसकी आंख का इलाज कराया।

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कांग्रेस नेता ने एक्स पर प्रियंका का एक वीडियो भी साझा किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "धन्यवाद, राहुल भैया जी।" वीडियो में छात्रा मुस्कुराते हुए विमान की खिड़की से आसमान की ओर देखती नजर आ रही है।

बता दें कि 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई विद्यार्थियों को मंच पर बुलाया था। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और अन्य मुद्दों से जुड़ी अपनी समस्याएं उनके सामने रखी थीं।