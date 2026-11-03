रिटायर्ड आईएएस हत्याकांड: फरार केयरटेकर आगरा से गिरफ्तार, हिरासत से भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली

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राजधानी भोपाल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या कर करीब एक महीने से पुलिस को चकमा दे रहे उनके केयरटेकर वरुण कुमार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल पुलिस ने उसे आगरा से दबोचा। भोपाल लाते समय मंगलवार सुबह करीब पांच बजे मुगालिया छाप के पास आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी की। पुलिस के रोकने के प्रयास के बावजूद जब वह भागने लगा तो पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। शॉर्ट एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर हत्या की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा करने की तैयारी में है।