MP Cabinet: 23 हजार 288 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, 18 नवंबर को गांधी सागर में होगी कैबिनेट

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मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। कैबिनेट में 23 हजार 288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की निरंतरता की मंजूरी दी हैं। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप लोग खरीदारी में अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें।