फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP: CM Mohan targets Rahul Gandhi, says he should also account for his family's rule if he visits MP.

मध्य प्रदेश: राहुल गांधी आएं, जनता को अपने परिवार के शासन का हिसाब दें’, CM मोहन यादव का निशाना

Tue, 01 Sep 2026 07:59 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 01 Sep 2026 07:59 PM IST
सार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के मध्यप्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रदेश आएं, लेकिन जनता के बीच अपने परिवार और कांग्रेस के लंबे शासनकाल का हिसाब भी दें।

विज्ञापन
MP: CM Mohan targets Rahul Gandhi, says he should also account for his family's rule if he visits MP.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगामी मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रदेश में आएं, उनका स्वागत है, लेकिन जनता के बीच आने के साथ उन्हें अपने परिवार और कांग्रेस के लंबे शासनकाल का हिसाब भी देना चाहिए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक देश की जनता के साथ अन्याय किया है, इसलिए उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वे जनता के बीच आएं और अपने परिवार के लंबे शासनकाल के दौरान देश और प्रदेश में रही परिस्थितियों का भी जवाब दें। डॉ. यादव ने कहा कि राहुल गांधी के परनाना, दादी और पिता ने लंबे समय तक केंद्र में सरकार चलाई। उनके शासनकाल में राज्यों की क्या स्थिति रही और जनता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसका जवाब भी राहुल गांधी को जनता के सामने देना चाहिए।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- फर्जी IAS तृप्ति का नया VIDEO: विधानसभा में सहेलियों संग ब्लॉगिंग, बोली- हमें देखकर कोई अफसर नहीं समझेगा
विज्ञापन


मध्य प्रदेश की जनता इतिहास भी जानती है
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। वह इतिहास को भी जानती है और वर्तमान को भी समझती है। ऐसे में राहुल गांधी जब प्रदेश आएं तो कांग्रेस के लंबे शासनकाल की गलतियों के लिए जनता से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता उनका इंतजार कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  भोपाल में फर्जी IPS गिरफ्तार: सरकारी नौकरी का झांसा दे युवाओं से ऐंठे लाखों रुपये,स्पेलिंग मिस्टेक से खुली पोल

शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी घेरा
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय स्कूली छात्रों को लैपटॉप और साइकिल जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थीं। यहां तक कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों में मिलने वाले लड्डुओं के लिए भी बच्चों को इंतजार करना पड़ता था। 

ये भी पढ़ें-  त्विषा शर्मा डेथ केस: जिस कोर्ट से मिली थी बेल, अब वहीं चलेगा रिटायर्ड जज गिरिबाला और बेटे पर केस

प्रदेश के युवाओं से माफी मांगें 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को प्रदेश के युवाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के गठन के बाद लंबे समय तक प्रदेश का बजट सीमित रहा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, 1956 से 2002-03 तक राज्य का बजट समग्र रूप से करीब 20 हजार करोड़ रुपये के स्तर पर था। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए 300 रुपये के पैटर्न जैसी व्यवस्था लागू की गई थी। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद करीब 55 साल में मध्य प्रदेश में केवल पांच मेडिकल कॉलेज थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed