मध्य प्रदेश: राहुल गांधी आएं, जनता को अपने परिवार के शासन का हिसाब दें’, CM मोहन यादव का निशाना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 01 Sep 2026 07:59 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के मध्यप्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रदेश आएं, लेकिन जनता के बीच अपने परिवार और कांग्रेस के लंबे शासनकाल का हिसाब भी दें।
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विस्तार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगामी मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रदेश में आएं, उनका स्वागत है, लेकिन जनता के बीच आने के साथ उन्हें अपने परिवार और कांग्रेस के लंबे शासनकाल का हिसाब भी देना चाहिए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक देश की जनता के साथ अन्याय किया है, इसलिए उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वे जनता के बीच आएं और अपने परिवार के लंबे शासनकाल के दौरान देश और प्रदेश में रही परिस्थितियों का भी जवाब दें। डॉ. यादव ने कहा कि राहुल गांधी के परनाना, दादी और पिता ने लंबे समय तक केंद्र में सरकार चलाई। उनके शासनकाल में राज्यों की क्या स्थिति रही और जनता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसका जवाब भी राहुल गांधी को जनता के सामने देना चाहिए।
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मध्य प्रदेश की जनता इतिहास भी जानती है
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। वह इतिहास को भी जानती है और वर्तमान को भी समझती है। ऐसे में राहुल गांधी जब प्रदेश आएं तो कांग्रेस के लंबे शासनकाल की गलतियों के लिए जनता से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता उनका इंतजार कर रही है।
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शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी घेरा
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय स्कूली छात्रों को लैपटॉप और साइकिल जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थीं। यहां तक कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों में मिलने वाले लड्डुओं के लिए भी बच्चों को इंतजार करना पड़ता था।
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प्रदेश के युवाओं से माफी मांगें
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को प्रदेश के युवाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के गठन के बाद लंबे समय तक प्रदेश का बजट सीमित रहा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, 1956 से 2002-03 तक राज्य का बजट समग्र रूप से करीब 20 हजार करोड़ रुपये के स्तर पर था। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए 300 रुपये के पैटर्न जैसी व्यवस्था लागू की गई थी। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद करीब 55 साल में मध्य प्रदेश में केवल पांच मेडिकल कॉलेज थे।
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मध्य प्रदेश की जनता इतिहास भी जानती है
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। वह इतिहास को भी जानती है और वर्तमान को भी समझती है। ऐसे में राहुल गांधी जब प्रदेश आएं तो कांग्रेस के लंबे शासनकाल की गलतियों के लिए जनता से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता उनका इंतजार कर रही है।
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शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी घेरा
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय स्कूली छात्रों को लैपटॉप और साइकिल जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थीं। यहां तक कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों में मिलने वाले लड्डुओं के लिए भी बच्चों को इंतजार करना पड़ता था।
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प्रदेश के युवाओं से माफी मांगें
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को प्रदेश के युवाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के गठन के बाद लंबे समय तक प्रदेश का बजट सीमित रहा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, 1956 से 2002-03 तक राज्य का बजट समग्र रूप से करीब 20 हजार करोड़ रुपये के स्तर पर था। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए 300 रुपये के पैटर्न जैसी व्यवस्था लागू की गई थी। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद करीब 55 साल में मध्य प्रदेश में केवल पांच मेडिकल कॉलेज थे।