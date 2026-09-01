जनगणना 2027: प्रदेश में पहली बार डिजिटल साक्षरता और बैंक खातों का भी ब्योरा लेंगे, अधिसूचना पुन: प्रकाशित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 01 Sep 2026 07:38 PM IST
सार
जनगणना 2027 में लोगों से 40 तरह की जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें जाति, धर्म, शिक्षा और रोजगार के साथ डिजिटल साक्षरता, बैंक खातों और मोबाइल नंबर की जानकारी भी शामिल होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की अधिसूचना को पुन: प्रकाशित किया।
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विस्तार
जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार ने परिवारों से जानकारी जुटाने के लिए 40 बिंदु तय किए हैं। इनमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी के साथ शिक्षा, रोजगार, जाति, धर्म, प्रवास, बैंक खाते और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। मध्यप्रदेश सरकार के गृह विभाग ने केंद्र की अधिसूचना को प्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया है। जनगणना अधिकारी अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से निर्धारित बिंदुओं पर सवाल पूछकर जानकारी दर्ज करेंगे। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति और विवाह के समय आयु जैसी जानकारी ली जाएगी। इसके साथ पति या पत्नी, माता-पिता और घोषित राष्ट्रीयता का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।
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जाति, धर्म और दिव्यांगता की जानकारी भी
जनगणना में धर्म, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। दिव्यांगता, मातृभाषा और व्यक्ति को आने वाली अन्य भाषाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति तथा व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहा है या नहीं, इसकी जानकारी भी ली जाएगी।
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रोजगार और कामकाज का भी ब्योरा
परिवार के सदस्यों से पिछले वर्ष काम करने, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग या सेवा के स्वरूप और कर्मचारी के वर्ग की जानकारी ली जाएगी। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनसे गैर-आर्थिक गतिविधियों और काम की तलाश अथवा काम के लिए उपलब्ध होने की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए की जाने वाली यात्रा का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।
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कहां से आए, क्यों आए-यह भी पूछा जाएगा
जनगणना में व्यक्ति के जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान और वहां से वर्तमान स्थान पर आने का कारण पूछा जाएगा। स्थान परिवर्तन के बाद संबंधित गांव या शहर में कितने समय से रह रहे हैं, इसकी जानकारी भी दर्ज होगी। इसके अलावा स्थायी निवास स्थान का पता भी लिया जाएगा।
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महिलाओं से बच्चों से जुड़ी जानकारी
वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिलाओं से जीवित बच्चों की संख्या पूछी जाएगी। उनसे अब तक जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या की जानकारी भी ली जाएगी। वर्तमान में विवाहित महिलाओं से पिछले एक वर्ष में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या भी दर्ज की जाएगी।
बैंक खाते और मोबाइल नंबर भी शामिल
जनगणना 2027 में कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल और पहचान संबंधी जानकारी भी मांगी जाएगी। इसमें कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की कुल संख्या और मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो) शामिल हैं। इसके अलावा आधार नंबर और वोटर आईडी नंबर भी, यदि उपलब्ध हों, दर्ज किए जा सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारकों से पासपोर्ट नंबर की जानकारी ली जाएगी। साथ ही व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं, यह भी पूछा जाएगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना अधिकारी इन सभी निर्धारित बिंदुओं के संबंध में लोगों से जानकारी एकत्र कर सकेंगे।
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जाति, धर्म और दिव्यांगता की जानकारी भी
जनगणना में धर्म, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। दिव्यांगता, मातृभाषा और व्यक्ति को आने वाली अन्य भाषाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति तथा व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहा है या नहीं, इसकी जानकारी भी ली जाएगी।
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रोजगार और कामकाज का भी ब्योरा
परिवार के सदस्यों से पिछले वर्ष काम करने, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग या सेवा के स्वरूप और कर्मचारी के वर्ग की जानकारी ली जाएगी। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनसे गैर-आर्थिक गतिविधियों और काम की तलाश अथवा काम के लिए उपलब्ध होने की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए की जाने वाली यात्रा का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।
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कहां से आए, क्यों आए-यह भी पूछा जाएगा
जनगणना में व्यक्ति के जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान और वहां से वर्तमान स्थान पर आने का कारण पूछा जाएगा। स्थान परिवर्तन के बाद संबंधित गांव या शहर में कितने समय से रह रहे हैं, इसकी जानकारी भी दर्ज होगी। इसके अलावा स्थायी निवास स्थान का पता भी लिया जाएगा।
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महिलाओं से बच्चों से जुड़ी जानकारी
वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिलाओं से जीवित बच्चों की संख्या पूछी जाएगी। उनसे अब तक जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या की जानकारी भी ली जाएगी। वर्तमान में विवाहित महिलाओं से पिछले एक वर्ष में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या भी दर्ज की जाएगी।
बैंक खाते और मोबाइल नंबर भी शामिल
जनगणना 2027 में कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल और पहचान संबंधी जानकारी भी मांगी जाएगी। इसमें कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की कुल संख्या और मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो) शामिल हैं। इसके अलावा आधार नंबर और वोटर आईडी नंबर भी, यदि उपलब्ध हों, दर्ज किए जा सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारकों से पासपोर्ट नंबर की जानकारी ली जाएगी। साथ ही व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं, यह भी पूछा जाएगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना अधिकारी इन सभी निर्धारित बिंदुओं के संबंध में लोगों से जानकारी एकत्र कर सकेंगे।