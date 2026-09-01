जनगणना 2027: प्रदेश में पहली बार डिजिटल साक्षरता और बैंक खातों का भी ब्योरा लेंगे, अधिसूचना पुन: प्रकाशित

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जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार ने परिवारों से जानकारी जुटाने के लिए 40 बिंदु तय किए हैं। इनमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी के साथ शिक्षा, रोजगार, जाति, धर्म, प्रवास, बैंक खाते और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। मध्यप्रदेश सरकार के गृह विभाग ने केंद्र की अधिसूचना को प्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया है। जनगणना अधिकारी अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से निर्धारित बिंदुओं पर सवाल पूछकर जानकारी दर्ज करेंगे। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति और विवाह के समय आयु जैसी जानकारी ली जाएगी। इसके साथ पति या पत्नी, माता-पिता और घोषित राष्ट्रीयता का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।