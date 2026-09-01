फर्जी IAS तृप्ति का नया VIDEO: विधानसभा में सहेलियों संग ब्लॉगिंग, बोली- हमें देखकर कोई अफसर नहीं समझेगा

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फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को सरकारी नौकरी और मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग की संपत्ति दिलाने का झांसा देने के आरोप में गिरफ्तार और अशोक नगर जेल में बंद तृप्ति सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उसके ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वह दो सहेलियों के साथ विधानसभा परिसर में घूमती नजर आ रही है। तीनों ने वहां ब्लॉग भी बनाया था। वीडियो में तृप्ति और उसकी सहेलियों के बीच हुई बातचीत ने पुलिस की जांच को नया एंगल दे दिया है। वीडियो में तृप्ति लाल साड़ी में दिखाई दे रही है। उसकी एक सहेली उसे सीनियर बताती है, जबकि तृप्ति खुद को प्रोबेशनर कहती है। बातचीत के दौरान वह यह भी कहती है कि तीनों का व्यवहार ऐसा है कि उन्हें देखकर कोई अधिकारी नहीं समझ सकता।