भोपाल में सीलिंग पर हंगामा: व्यापारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस से भिड़े,4 घंटे प्रदर्शन,61 प्रतिष्ठान खुद बंद

विज्ञापन

हवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई ने मंगलवार को बड़ा विरोध खड़ा कर दिया। सीलिंग के विरोध में भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले व्यापारी न्यू मार्केट से मुख्यमंत्री निवास की ओर निकले। रोशनपुरा चौराहे से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। व्यापारियों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने सख्ती की। धक्का-मुक्की में कुछ व्यापारी नीचे गिर गए, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। करीब चार घंटे चले प्रदर्शन में व्यापारियों ने ‘तानाशाही बंद करो’ के नारे लगाए। सरकार की सद्बुद्धि के लिए थाली, शंख और डमरू बजाए गए। एक व्यापारी महात्मा गांधी के वेश में पहुंचा, जबकि एक व्यापारी सड़क पर अर्थी पर लेटकर विरोध करता नजर आया। प्रदर्शन के बीच एसीपी अखिल पटेल ई-रिक्शा पर चढ़कर व्यापारियों को समझाते रहे, लेकिन व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़े रहे। व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देने से भी इनकार कर दिया। करीब चार घंटे बाद एसडीएम अर्चना शर्मा के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। चैंबर अध्यक्ष गोविंद गोयल और संघर्ष समिति अध्यक्ष आनंद सोनी ने व्यापारियों का आभार जताया। हालांकि, कई व्यापारी इससे संतुष्ट नहीं दिखे। उनका कहना था कि उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई बंद चाहिए।