मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की होगी नियमित निगरानी, समय पर अस्पताल पहुंचना होगा सुनिश्चित

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मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मौजूदगी और कामकाज की अब नियमित निगरानी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंगलवार को मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर निर्धारित समय पर मौजूद रहें, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इसके लिए डॉक्टरों की उपस्थिति और उनकी कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी की व्यवस्था की जाए। सरकार का उद्देश्य मरीजों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।