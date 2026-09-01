प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर MP में 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर मध्य प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि अभियान 17 सितंबर, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 17 अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री के 25 साल के कार्यकाल में हुए विकास और जनकल्याण के कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए अभियान की जानकारी दी। उन्होंने मंत्रियों से अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।