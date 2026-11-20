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मध्यप्रदेश भाजपा ने संगठन में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को भरने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने वित्त समिति और अनुशासन समिति का गठन करने के साथ प्रदेश सह कोषाध्यक्ष की नियुक्ति भी की है। इसके अलावा युवा मोर्चा में कई जिलों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। नई नियुक्तियों में कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन से जुड़े पुराने नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी में ये नियुक्तियां राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की संगठनात्मक बैठकों के बाद की गई हैं। बताया जा रहा है कि बैठकों में संगठन के रिक्त पदों को जल्द भरने और विभिन्न विभागों की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद प्रदेश भाजपा ने नई नियुक्तियों की सूची जारी की है।