भोपाल की आज की खबरें: ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन,ग्यारस की आतिशबाजी से बिगड़ी हवा,थाने के लॉकअप से विदेशी नागरिक फरार
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Sat, 21 Nov 2026 07:21 PM IST
सार
राजधानी भोपाल में शनिवार को मौसम, प्रदूषण और पुलिस व्यवस्था से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आईं। एक ओर तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ गया है, वहीं ग्यारस की आतिशबाजी के बाद शहर की हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई है। दूसरी ओर तलैया थाने के लॉकअप से विदेशी नागरिक के फरार होने की घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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विस्तार
आज की 8 बड़ी खबरें
1. तलैया थाने के लॉकअप से विदेशी नागरिक फरार, एएसआई की हरकत भी कैमरे में कैद
भोपाल के तलैया थाने में पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पासपोर्ट से जुड़े मामले में हिरासत में रखा गया विदेशी नागरिक लॉकअप से फरार हो गया। घटना के दौरान थाने के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एएसआई अपनी कार भिखारियों से धुलवाते नजर आए। पुलिस अब फरार नागरिक की तलाश के साथ ड्यूटी में लापरवाही की जांच कर रही है।
2. ग्यारस की आतिशबाजी से बिगड़ी भोपाल की हवा, सात घंटे में 70 अंक बढ़ा एक्यूआई
ग्यारस पर हुई आतिशबाजी के बाद राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। पर्यावरण परिसर में एक्यूआई 195 से बढ़कर 265 पहुंच गया, जबकि टीटी नगर में यह 206 से 247 दर्ज किया गया। प्रदेश के सिंगरौली, पीथमपुर, ग्वालियर और सागर में एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया।
3. भोपाल में 50 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार
अयोध्या नगर पुलिस ने करीब 50 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में दो साल से फरार पति-पत्नी संदीप ममतानी और संगीता ममतानी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दंपती ने फर्जी संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न बैंकों से करोड़ों रुपये का कर्ज लिया और गबन किया। दोनों के खिलाफ भोपाल के कई थानों के अलावा पंजाब में भी मामले दर्ज बताए गए हैं।
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4. कोविड के चार हजार स्वास्थ्यकर्मियों की नौकरी का मुद्दा उठा, उमंग सिंघार ने सीएम को लिखा पत्र
कोरोना महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले करीब चार हजार स्वास्थ्यकर्मियों को दोबारा रोजगार देने की मांग उठी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इन कर्मचारियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में समायोजित करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अस्पतालों में हजारों पद खाली हैं तो अनुभवी कर्मचारियों की अनदेखी क्यों की जा रही है।
5. पहाड़ों की बर्फबारी से भोपाल में बढ़ी ठंड, पारा 9 डिग्री पहुंचा
पहाड़ों पर बर्फबारी का असर राजधानी के मौसम पर भी दिखाई देने लगा है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। शाजापुर के गिरवर में पारा 7.1 डिग्री तक पहुंच गया। राजगढ़ और शाजापुर में शीतलहर का अलर्ट है, जबकि रीवा और शहडोल संभाग के सात जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।
6-ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर सवाल, डीआरआई ने एक महीने में पकड़े सात आरोपी
भोपाल में नशे के कारोबार को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई की कार्रवाई चर्चा में है। पिछले एक महीने में एजेंसी ने एक विदेशी नागरिक समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर 18 करोड़ रुपये से अधिक की सिंथेटिक ड्रग्स जब्त की हैं। बसों और ट्रेनों के जरिए तस्करी के खुलासों के बाद स्थानीय पुलिस के खुफिया तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं।
7. दिसंबर में 150 से ज्यादा अधिकारियों को प्रमोशन, भोपाल में बनेगी पदोन्नति की रणनीति
मध्य प्रदेश में आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के 150 से अधिक अधिकारियों को पदोन्नति मिलने की तैयारी है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें होंगी। सरकार 31 दिसंबर को पदोन्नति के आदेश जारी कर सकती है। तीन आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति मिलने की संभावना है।
.यह भी पढ़ें-पहाड़ों की बर्फबारी से एमपी में बढ़ी ठिठुरन: 7.1 डिग्री पहुंचा पारा, सात जिलों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट
8. पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर
पथ विक्रेताओं को आर्थिक मदद देने वाली पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन और ऋण वितरण में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 2827 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज दिया गया है।
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1. तलैया थाने के लॉकअप से विदेशी नागरिक फरार, एएसआई की हरकत भी कैमरे में कैद
भोपाल के तलैया थाने में पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पासपोर्ट से जुड़े मामले में हिरासत में रखा गया विदेशी नागरिक लॉकअप से फरार हो गया। घटना के दौरान थाने के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एएसआई अपनी कार भिखारियों से धुलवाते नजर आए। पुलिस अब फरार नागरिक की तलाश के साथ ड्यूटी में लापरवाही की जांच कर रही है।
2. ग्यारस की आतिशबाजी से बिगड़ी भोपाल की हवा, सात घंटे में 70 अंक बढ़ा एक्यूआई
ग्यारस पर हुई आतिशबाजी के बाद राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। पर्यावरण परिसर में एक्यूआई 195 से बढ़कर 265 पहुंच गया, जबकि टीटी नगर में यह 206 से 247 दर्ज किया गया। प्रदेश के सिंगरौली, पीथमपुर, ग्वालियर और सागर में एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया।
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3. भोपाल में 50 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार
अयोध्या नगर पुलिस ने करीब 50 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में दो साल से फरार पति-पत्नी संदीप ममतानी और संगीता ममतानी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दंपती ने फर्जी संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न बैंकों से करोड़ों रुपये का कर्ज लिया और गबन किया। दोनों के खिलाफ भोपाल के कई थानों के अलावा पंजाब में भी मामले दर्ज बताए गए हैं।
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4. कोविड के चार हजार स्वास्थ्यकर्मियों की नौकरी का मुद्दा उठा, उमंग सिंघार ने सीएम को लिखा पत्र
कोरोना महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले करीब चार हजार स्वास्थ्यकर्मियों को दोबारा रोजगार देने की मांग उठी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इन कर्मचारियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में समायोजित करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अस्पतालों में हजारों पद खाली हैं तो अनुभवी कर्मचारियों की अनदेखी क्यों की जा रही है।
5. पहाड़ों की बर्फबारी से भोपाल में बढ़ी ठंड, पारा 9 डिग्री पहुंचा
पहाड़ों पर बर्फबारी का असर राजधानी के मौसम पर भी दिखाई देने लगा है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। शाजापुर के गिरवर में पारा 7.1 डिग्री तक पहुंच गया। राजगढ़ और शाजापुर में शीतलहर का अलर्ट है, जबकि रीवा और शहडोल संभाग के सात जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।
6-ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर सवाल, डीआरआई ने एक महीने में पकड़े सात आरोपी
भोपाल में नशे के कारोबार को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई की कार्रवाई चर्चा में है। पिछले एक महीने में एजेंसी ने एक विदेशी नागरिक समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर 18 करोड़ रुपये से अधिक की सिंथेटिक ड्रग्स जब्त की हैं। बसों और ट्रेनों के जरिए तस्करी के खुलासों के बाद स्थानीय पुलिस के खुफिया तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं।
7. दिसंबर में 150 से ज्यादा अधिकारियों को प्रमोशन, भोपाल में बनेगी पदोन्नति की रणनीति
मध्य प्रदेश में आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के 150 से अधिक अधिकारियों को पदोन्नति मिलने की तैयारी है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें होंगी। सरकार 31 दिसंबर को पदोन्नति के आदेश जारी कर सकती है। तीन आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति मिलने की संभावना है।
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8. पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर
पथ विक्रेताओं को आर्थिक मदद देने वाली पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन और ऋण वितरण में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 2827 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज दिया गया है।