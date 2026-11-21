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भोपाल की आज की खबरें: ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन,ग्यारस की आतिशबाजी से बिगड़ी हवा,थाने के लॉकअप से विदेशी नागरिक फरार

न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Sat, 21 Nov 2026 07:21 PM IST

सार राजधानी भोपाल में शनिवार को मौसम, प्रदूषण और पुलिस व्यवस्था से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आईं। एक ओर तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ गया है, वहीं ग्यारस की आतिशबाजी के बाद शहर की हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई है। दूसरी ओर तलैया थाने के लॉकअप से विदेशी नागरिक के फरार होने की घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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