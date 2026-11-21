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उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ-2028 वैश्विक आयोजन होगा। इसे देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार सभी जरूरी इंतजाम कर रही है। आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रही हैं। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उत्तरप्रदेश के गोंडा में आयोजित श्रीराम कथा महोत्सव में कही। मुख्यमंत्री शनिवार को चिन्मय ग्रामोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज (पं. दीनदयाल शोध संस्थान, जय प्रभा ग्राम) में श्यामा जू ट्रस्ट की ओर से आयोजित श्रीराम कथा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने पूज्य राजन जी महाराज के श्रीमुख से रामकथा का श्रवण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कलियुग में भगवान श्रीराम का स्मरण जीवन में उत्साह, उमंग और आनंद भर देता है।