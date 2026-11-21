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दो समूहों में बांटकर परखा असर, 10 महिलाओं ने किया गर्भधारण

शोध में शामिल 60 महिलाओं में से चार के बीच में बाहर होने के बाद 56 महिलाओं पर अध्ययन पूरा किया गया। इन्हें 28-28 महिलाओं के दो समूहों में बांटा गया। पहले समूह को कोई औषधीय तत्व नहीं वाला प्लेसीबो दिया गया, जबकि दूसरे समूह को शिवलिंगी बीज का चूर्ण दिया गया। शिवलिंगी चूर्ण लेने वाली महिलाओं को दो महीने तक सुबह और शाम तीन-तीन ग्राम की खुराक दी गई। इस दौरान महिलाओं की स्थिति पर नजर रखी गई। परिणाम में इस समूह की 10 महिलाओं ने गर्भधारण किया। इसके अलावा चार महिलाओं में फॉलिकल रप्चर यानी विकसित अंडे के अंडाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया दर्ज की गई। इस तरह इस समूह की 28 में से 14 महिलाओं में सकारात्मक परिणाम सामने आए। दूसरे समूह में भी चार महिलाओं ने गर्भधारण किया और चार में फॉलिकल रप्चर हुआ। यानी केवल शिवलिंगी लेने वाले समूह में ही नहीं, तुलना वाले समूह में भी सकारात्मक नतीजे मिले। विज्ञापन



अंडा नहीं फूटना भी बनता है मां बनने में बाधा

डॉ. मौशमी कुल्हारे के अनुसार, कई महिलाओं में अंडा विकसित तो होता है, लेकिन वह अंडाशय से बाहर नहीं निकल पाता। इस स्थिति में गर्भधारण की संभावना प्रभावित होती है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर शिवलिंगी बीज पर शोध किया गया। शिवलिंगी का वानस्पतिक नाम ब्रायोनिया लैसियोसा है। आयुर्वेद में इसके बीजों को गर्भस्थापक माना गया है। शोध का उद्देश्य यह देखना था कि इसका सेवन अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया में किस तरह मदद कर सकता है। विज्ञापन विज्ञापन



सिर्फ महिला नहीं, पुरुष की जांच भी जरूरी

विशेषज्ञों के मुताबिक, संतान न होने के मामलों में केवल महिला को जिम्मेदार मानना सही नहीं है। बांझपन के मामलों में करीब 30 से 35 प्रतिशत में पुरुष संबंधी कारण, 45 प्रतिशत तक में महिला संबंधी कारण और करीब 10 प्रतिशत मामलों में दोनों की भूमिका हो सकती है। इसीलिए उपचार से पहले पुरुष की सीमन मॉर्फोलॉजी सहित जरूरी जांच कराई जाती है। महिलाओं में ट्यूब ब्लॉकेज, सर्वाइकल और योनि संबंधी समस्याओं के साथ अंडाशय में अंडों का भंडार कम होने यानी लो एएमएच की समस्या भी देखी जाती है।



हर मरीज का इलाज अलग, खुद से न लें शिवलिंगी

डॉ. कुल्हारे का कहना है कि इनफर्टिलिटी के सभी मरीजों का इलाज एक जैसा नहीं हो सकता। ट्यूब ब्लॉकेज की स्थिति में उत्तर बस्ती जैसी स्थानिक चिकित्सा की जाती है। वहीं योनि और सर्वाइकल संबंधी समस्याओं में योनि पिच्चू और योनि धावन जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। लो एएमएच के मरीजों में भी जांच के आधार पर अलग उपचार किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस शोध के नतीजों के आधार पर महिलाओं को खुद से शिवलिंगी चूर्ण लेना शुरू नहीं करना चाहिए। संतान न होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसलिए पहले महिला और पुरुष दोनों की जांच जरूरी है।



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चार साल में 52 महिलाओं की हो चुकी है डिलीवरी

डॉ. मौशमी कुल्हारे के मुताबिक, उनकी ओपीडी में रोजाना आठ से दस नए इनफर्टिलिटी के मरीज पहुंच रहे हैं। पिछले चार वर्षों में उनके उपचार के दौरान करीब 60 महिलाएं गर्भवती हुई हैं, जिनमें से 52 की डिलीवरी हो चुकी है। कुछ महिलाओं की डिलीवरी इस साल होनी बाकी है। इस परियोजना की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. निशा भालेराव हैं, जबकि डॉ. मौशमी कुल्हारे को-इन्वेस्टिगेटर हैं। मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद से परियोजना को स्वीकृति और वित्तीय सहयोग मिला था। शोध में शामिल 60 महिलाओं में से चार के बीच में बाहर होने के बाद 56 महिलाओं पर अध्ययन पूरा किया गया। इन्हें 28-28 महिलाओं के दो समूहों में बांटा गया। पहले समूह को कोई औषधीय तत्व नहीं वाला प्लेसीबो दिया गया, जबकि दूसरे समूह को शिवलिंगी बीज का चूर्ण दिया गया। शिवलिंगी चूर्ण लेने वाली महिलाओं को दो महीने तक सुबह और शाम तीन-तीन ग्राम की खुराक दी गई। इस दौरान महिलाओं की स्थिति पर नजर रखी गई। परिणाम में इस समूह की 10 महिलाओं ने गर्भधारण किया। इसके अलावा चार महिलाओं में फॉलिकल रप्चर यानी विकसित अंडे के अंडाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया दर्ज की गई। इस तरह इस समूह की 28 में से 14 महिलाओं में सकारात्मक परिणाम सामने आए। दूसरे समूह में भी चार महिलाओं ने गर्भधारण किया और चार में फॉलिकल रप्चर हुआ। यानी केवल शिवलिंगी लेने वाले समूह में ही नहीं, तुलना वाले समूह में भी सकारात्मक नतीजे मिले।डॉ. मौशमी कुल्हारे के अनुसार, कई महिलाओं में अंडा विकसित तो होता है, लेकिन वह अंडाशय से बाहर नहीं निकल पाता। इस स्थिति में गर्भधारण की संभावना प्रभावित होती है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर शिवलिंगी बीज पर शोध किया गया। शिवलिंगी का वानस्पतिक नाम ब्रायोनिया लैसियोसा है। आयुर्वेद में इसके बीजों को गर्भस्थापक माना गया है। शोध का उद्देश्य यह देखना था कि इसका सेवन अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया में किस तरह मदद कर सकता है।विशेषज्ञों के मुताबिक, संतान न होने के मामलों में केवल महिला को जिम्मेदार मानना सही नहीं है। बांझपन के मामलों में करीब 30 से 35 प्रतिशत में पुरुष संबंधी कारण, 45 प्रतिशत तक में महिला संबंधी कारण और करीब 10 प्रतिशत मामलों में दोनों की भूमिका हो सकती है। इसीलिए उपचार से पहले पुरुष की सीमन मॉर्फोलॉजी सहित जरूरी जांच कराई जाती है। महिलाओं में ट्यूब ब्लॉकेज, सर्वाइकल और योनि संबंधी समस्याओं के साथ अंडाशय में अंडों का भंडार कम होने यानी लो एएमएच की समस्या भी देखी जाती है।डॉ. कुल्हारे का कहना है कि इनफर्टिलिटी के सभी मरीजों का इलाज एक जैसा नहीं हो सकता। ट्यूब ब्लॉकेज की स्थिति में उत्तर बस्ती जैसी स्थानिक चिकित्सा की जाती है। वहीं योनि और सर्वाइकल संबंधी समस्याओं में योनि पिच्चू और योनि धावन जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। लो एएमएच के मरीजों में भी जांच के आधार पर अलग उपचार किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस शोध के नतीजों के आधार पर महिलाओं को खुद से शिवलिंगी चूर्ण लेना शुरू नहीं करना चाहिए। संतान न होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसलिए पहले महिला और पुरुष दोनों की जांच जरूरी है।यह भी पढ़ें- पहाड़ों की बर्फबारी से एमपी में बढ़ी ठिठुरन: 7.1 डिग्री पहुंचा पारा, सात जिलों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट डॉ. मौशमी कुल्हारे के मुताबिक, उनकी ओपीडी में रोजाना आठ से दस नए इनफर्टिलिटी के मरीज पहुंच रहे हैं। पिछले चार वर्षों में उनके उपचार के दौरान करीब 60 महिलाएं गर्भवती हुई हैं, जिनमें से 52 की डिलीवरी हो चुकी है। कुछ महिलाओं की डिलीवरी इस साल होनी बाकी है। इस परियोजना की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. निशा भालेराव हैं, जबकि डॉ. मौशमी कुल्हारे को-इन्वेस्टिगेटर हैं। मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद से परियोजना को स्वीकृति और वित्तीय सहयोग मिला था।

भोपाल में संतान के लिए वर्षों से इंतजार कर रही महिलाओं के लिए आयुर्वेद के एक शोध ने नई उम्मीद जगाई है। पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में शिवलिंगी बीज के चूर्ण पर किए गए अध्ययन में अंडा नहीं बनने या अंडा नहीं फूटने की समस्या से जूझ रही महिलाओं पर इसका प्रभाव परखा गया। शोध में शामिल 56 महिलाओं में से 14 ने गर्भधारण किया। इनमें शिवलिंगी बीज का चूर्ण लेने वाले समूह की 10 महिलाएं शामिल हैं, जबकि दूसरे समूह की चार महिलाओं ने भी गर्भधारण किया। शोध में एक और महत्वपूर्ण नतीजा सामने आया। शिवलिंगी चूर्ण लेने वाले समूह की चार महिलाओं में अंडा बनने के बाद उसके फूटने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। यह अनुसंधान उन महिलाओं पर केंद्रित था, जिन्हें अंडाशय से अंडा बाहर नहीं निकलने यानी एनोव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी की समस्या थी। शोध से जुड़ी डॉ. मौशमी कुल्हारे के मुताबिक, इसमें शादी के एक से 15 साल तक संतान के लिए इंतजार कर रही महिलाएं भी शामिल थीं। मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से खुशीलाल संस्थान में यह शोध किया गया।