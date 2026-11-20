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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए मध्य प्रदेश के तीन नेताओं की जिम्मेदारियां बदल दी हैं। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को उत्तर प्रदेश, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे को पंजाब और भूपेंद्र मरावी को झारखंड का एआईसीसी सचिव बनाया गया है। तीनों नेता अब इन राज्यों में कांग्रेस के संगठनात्मक कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को 81 सचिवों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति की सूची जारी की। इसमें विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय विभागों के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।